Urso suborna cão com ossos para remexer no lixo

No Canadá, um urso terá decidido que subornar um cão com ossos suculentos de veado era a melhor maneira de conseguir acesso a um contentor do lixo de uma casa. A história foi contada por Jesse Jordan, que mora em Ontario, no Canadá.

Jesse começou a desconfiar quando viu Brickleberry, ou Brick, a roer grandes ossos de manhã enquanto o lixo estava todo espalhado no chão. Os ossos eram demasiado grandes para serem algo que estivesse no lixo, e Jordan desconfiou que a confusão fosse obra de um animal selvagem.

Nesta altura do ano, é comum os ursos destruírem caixotes do lixo em busca de comida "ou de tudo o que cheire a isso", contou Jordan à revista People.

Jordan queria que ele fosse um cão de guarda, desde que o criou a biberão devido à morte da mãe três dias depois do nascimento, mas terá que desistir dessa ideia. Contudo, o problema com o urso será resolvido de outra maneira: ele irá mudar de casa para mais próximo da cidade.

"Apesar de Brickle poder perder o seu amigo urso, vai poder estar com cães num parque nas redondezas", afirmou Jesse Jordan à revista People.