"Viciado" janta todos os dias no McDonald’s há 25 anos

Ceia de Natal também é feita na cadeia de restaurantes 'fast-food'.

13:00

Danny Kelleher, de 29 anos, faz diariamente a sua última refeição do dia num restaurante McDonald’s de Londres, no Reino Unido. O homem leva a 'dieta' tão a sério que há 25 não come em outro restaurante e até a ceia de Natal é feita na cadeia norte-americana.

Segundo o jornal The Sun, a "obsessão" pela comida rápida iniciou-se quando tinha quatro anos. Os médicos aconselharam a mãe a ceder "aos caprichos alimentares do filho", uma vez que este se recusava a comer qualquer outra coisa.

A situação não melhorou e há 25 anos que Danny janta todos os dias no McDonald’s. A refeição inclui uma sandes McChicken, uma dose de batatas, nove nuggets de frango e uma coca-cola.

O lanche da tarde também obriga a uma visita a um restaurante da marca norte- americana. Uma dose de batatas é a refeição que antecede o jantar.

"Quando falamos de McDonald’s eu sou um viciado, sou como um drogado dependente das drogas", contou o homem que gasta anualmente cerca de três mil euros nas refeições.

Obviamente que a "dieta" de Danny já lhe trouxe vários problemas de saúde e em relacionamentos.

O homem não viaja com a família para destinos que não tenham pelo menos um restaurante da marca 'fast- food' e já terminou relacionamentos porque as namoradas recusam ir todos os dias jantar ao mesmo local.

Os médicos alertaram Danny para o risco do estilo de vida que leva, mas o homem afirma ficar "gravemente doente" quando come em outros restaurantes ou fica sem comer McDonald’s durante um dia.

"Tentei comer arroz e massa durante algumas semanas, mas foi um inferno, então voltei para o McDonald’s e voltei ao paraíso", afirma o inglês que espera encontrar uma parceira que trabalhe num dos restaurantes da cadeia.