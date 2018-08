Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeo hilariante mostra fuga de "cão ladrão"

Câmara instalada de frente para o focinho mostra fuga com raquete de ping pong.

01:30

Os cães conseguem ser teimosos e quando decidem roubar coisas e desatar a correr não há quem os pare.



O Bonnie é um cão que foi resgatado das ruas e um dos seus passatempos preferidos é roubar a raquete de pingue-pongue do dono, que tem uma câmara incorporada. O vídeo do dono a correr atrás do animal já se tornou viral.





<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/j0Um50KkQfQ" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>