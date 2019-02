Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeo mostra caos em casamento por causa de escolha musical

Dezenas de convidados lutaram entre si e atiraram cadeiras de plástico em Adana, na Turquia.

Um casal de noivos viu o dia mais feliz das suas vidas tornar-se uma autêntica confusão, após alguns desentendimentos que provocaram o caos sobre o tema musical durante a cerimónia em Adana, na Turquia.



Segundo avança o jornal Mirror, imagens filmadas por uma testemunha mostram dezenas de convidados a lutar e a atirar cadeiras de plástico.



A polícia local foi imediatamente para a zona dos incidentes. Os recém-casados foram afastados do local enquanto o caos continuava no exterior.



Os desentendimentos surgiram depois dos noivos, que são oriundos de diferentes regiões da Turquia, quererem que músicas tradicionais diferentes fossem cantadas e tocadas.



As autoridades locais confirmaram que não houve feridos.