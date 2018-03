Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Desculpas a Manuel Champalimaud

Direito de resposta.

01:40

"No dia 31.03.2014, foi publicada na página 13 do Jornal Correio da Manhã, a notícia com o título ‘Milionário acusado de agredir por 100€’, na qual era visado Manuel Carlos de Mello Champalimaud.



Tal notícia foi igualmente inserida na página de internet do Jornal Correio da Manhã com o mesmo título da notícia publicada em papel.



A notícia publicada na página da internet foi sujeita a comentários por parte dos leitores, alguns deles atentatórios da honra e do bom nome do visado, facto pelo qual pedimos ao visado as mais sinceras desculpas."