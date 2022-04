Venho, pelo presente meio, exercer o meu direito de resposta ao abrigo da Lei da Imprensa, relativamente à notícia “Benfica entrega a Paulo Gonçalves missão de encontrar novo Treinador”, da edição de hoje, 7 de abril de 2022, do Correio da Manhã.





Nessa notícia, o meu nome é falsamente referido como um alegado testa de ferro do Dr. Paulo Gonçalves, na suposta contratação do Treinador Roger Schmidt, pelo Benfica. O meu nome surge mesmo em destaque, associado a essa notícia falsa (“Daniel Lorenz dará a cara no negócio para evitar mais polémicas.”), noticiando-se que “será Daniel Lorenz a dar a cara publicamente”, como “forma de evitar mais polémicas.”