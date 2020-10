Na sequência da notícia com o título ‘Deu mota a menor para calar abusos’, publicada no dia 19 de outubro, recebemos o seguinte direito de resposta:"Onoticiou, na edição de 19/10/2020, que Carlos Cruz era tido como amigo de António Olmos, preso preventivamente por alegados abusos de natureza sexual. Tal facto não é verdadeiro, porque Carlos Cruz nem sequer sabe quem é a pessoa em causa, nem com ela manteve ou mantém relações de qualquer natureza."Ricardo Sá Fernandes, advogado