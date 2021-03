Direito de resposta de Mónica Seixas Pinto

Mónica Seixas Pinto, na qualidade de Administradora da Quinta da Terrincha, verificando que foi veiculada pelo Jornal Correio da Manhã, no dia 17 de março de 2021, e no site www.cm-tv.pt e no Facebook da CMTV, no dia 16 de março de 2021, e se reporta a factos inverídicos e erróneos, que se intitula "Dono de quinta de luxo no Douro detido para cumprir prisão", venho pelo presente e ao abrigo do disposto nos artigos artigos 24.º, 25.º e 26.º da Lei de Imprensa n.º2/99, de 13 de janeiro, exercer o Direito de Resposta.

Com efeito, a Quinta da Terrincha é propriedade de Maria Odete Dias Seixas há mais de 28 anos. Acresce que, o detido nunca foi proprietário da quinta nem nunca fez parte do Conselho de Administração nem de qualquer outro órgão da Quinta da Terrincha, S.A.

As regras do bom jornalismo exigem o confronto de fontes e o exercício do contraditório. Em momento algum, o Correio da Manhã, na sua manchete e notícia, publicada em 17 de março de 2021, nem a CMTV, nas notícias veiculadas no Facebook e site no dia 16 de março de 2021, fizeram o confronto e o exercício do contraditório. Foi feito um mau jornalismo, sem qualquer rigor e sem cumprir o seu código deontológico.

Ora, pelo equívoco das afirmações, que não foram confirmadas nem investigadas previamente à publicação da manchete e noticia supra referidas, vimos solicitar a reposição da verdade junto dos vossos leitores.

Na qualidade de Administradora da Quinta da Terrincha repudio e condeno os factos veiculados, os quais são assumidamente erróneos e falsos, repletos de alegações infundadas e lesivas do Bom Nome, Reputação e Honra da Quinta da Terrincha, S.A. e de todos os seus sócios e proprietários.

A Administradora

Mónica Seixas Pinto