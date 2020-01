Direito de resposta relativo à notícia "Julgado por tentar matar colega"

Na sequência da notícia publicada a 15/01/2020 sob o título "Julgado por tentar matar colega", recebemos o seguinte Direito de Resposta: "No 2º parágrafo da notícia é relatado que a conduta do agressor que me esfaqueou no passado dia 17/8/19, pouco depois das 19h, decorreu na sequência de uma "a vítima e o agressor discutiram numa churrascaria de Salvaterra de Magos". Ora, tal não corresponde à realidade passada, visto que, em primeiro lugar, não existiu discussão prévia no restaurante (tinha existido, já, sim, da parte dele, umas provocações e ameaças de manhã, no serviço, que julguei ultrapassadas já pela hora do almoço) e em segundo lugar, aconteceu que as facadas me foram dadas em plena via pública, de surpresa, e furtivamente, sem aviso e sem razão aparente, e sem que eu imaginasse que pudessem ocorrer, logo depois de eu ter saído à rua, em resposta confiada ao seu chamamento."

