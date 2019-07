Direito de Resposta: Ricardo Salgado nega fortuna na Suíça

Sob o antetítulo "Chalé em Gstaad – Págs.4 e 5", o jornal titula na capa "CM revela luxo de Salgado na Suíça", destacando ainda o "Refúgio numa das zonas mais caras do Mundo".quer fazer passar a falsa ideia e induzir o erro de que eu seria o titular real de um imóvel na Suíça. Em nome da reposição da verdade, afirmo que não sou proprietário, nem titular real ou efetivo, de qualquer imóvel em Gstaad, nem em outro local na Suíça.Apesar de ao longo dos últimos anos terem sido publicadas inúmeras notícias falsas sobre mim, tendo optado, em regra, por não reagir, essencialmente, por reserva e respeito às investigações judiciais em curso.No entanto, tendo constatado a devassa da vida privada de terceiros que nem sequer vivem em Portugal (nomeadamente da minha Filha e Genro) na peça publicada no, não posso deixar de desmentir as falsas ideais e os equívocos que otransmite publicamente, incluindo através de manchetes e títulos enganadores.Pelas razões acima expostas, nos termos legais, solicito a VExa. a publicação urgente do presente DR.Ricardo Espírito Santo Silva Salgado