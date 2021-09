A Comissão Nacional de Eleições (CNE) já recebeu 730 queixas e pedidos de parecer relacionados com a campanha para as Autárquicas.O número é quase o dobro das 473 reclamações registadas no mesmo período de propaganda das últimas eleições locais, de 2017, segundo as contas feitas pelo Correio da Manhã com base nos relatórios síntese da CNE.