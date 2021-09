Marta Temido, a mais recente militante do PS que saltou para o palco dos putativos sucessores de António Costa à frente do partido, foi a figura de destaque na campanha eleitoral mais a norte.Aproveitando uma visita oficial, enquanto ministra da Saúde, ao hospital de Gaia, Temido fez um desvio até ao Porto, onde também já viveu, para participar na campanha do candidato do PS àquela autarquia, Tiago Barbosa Ribeiro.