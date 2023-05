Líder de grupo anti-monárquico detido antes do início da cerimónia

O líder do grupo anti-monárquico Republic, Graham Smith, foi detido este sábado antes do início da cerimónia de coroação de Carlos III, revelou um porta-voz do grupo, citado pela Reuters.De acordo com a Sky News, mais cinco pessoas foram detidas. A polícia britânica recusou a dizer qual o motivo das detenções.Uma fotografia do homem sentado no chão rodeado de polícias já circula nas redes sociais.O chefe da polícia de Londres já tinha alertado na sexta-feira que iria haver "tolerância muito baixa para perturbações" nas ruas do centro de Londres, onde dezenas de milhares de pessoas se reúnem para assistir aos cortejos reais.Em atualização