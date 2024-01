Ator de série da Netflix entre os soldados israelitas feridos em Gaza

Idan Amedi, cantor popular e um dos protagonista da série Fauda, da Yes studios, e que se tornou um sucesso a nível mundial na Netflix, está entre os feridos do desastre desta segunda-feira em Gaza, segundo anuncia o porta-voz das Forças de Defesa Israelita e avança o The Jerusalem Post.Amedi ficou gravemente ferido numa operação antiterrorista das Forças de Defesa Israelita.O ator começou por combater em Gaza, como reservista, nos primeiro dias de guerra , enquanto documentava momentos na conta de Instagram, chegando a dizer "Isto não é uma cena de Fauda, isto é a vida real", num vídeo gravado antes de uma operação.Amedi começou a sua carreira como músico e compôs e interpretou várias canções relacionadas com o serviço militar. Já lançou vários álbuns populares e as músicas têm milhares de visualizações no YouTube.