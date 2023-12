Cirurgiões só têm gaze e desinfetante para tratar feridos nos hospitais de campanha em Gaza

Gaze e desinfetante é tudo o que o cirurgião palestiniano Bashir al-Hourani tem para trabalhar na escola central de Gaza, onde ajuda a gerir uma clínica de campanha que trata feridos que são afastados dos hospitais sobrecarregados."Não temos mais nada. Este doente devia estar no hospital mas, devido à sobrelotação, foi transferido para o hospital de campanha", diz à Reuters enquanto trata um doente com uma cicatriz cirúrgica no tronco."Temos dezenas de doentes como este. Temos crianças que são difíceis de tratar. Mudamos os pensos num dia e no dia seguinte encontramos uma infeção porque não há esterilização, não há locais especializados. Não há sacos de lixo", afirmou.A escola Al-Sayedah Khadija situa-se em Deir al-Balah, no centro do pequeno enclave palestiniano que as forças israelitas têm bombardeado.