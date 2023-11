É num breve momento de silêncio, permitido pelo momentâneo e enganador calar dos canhões, que melhor se percebe o horror vivido no imenso descampado de Beeri, no Sul de Israel. Aqui, entre o inóspito deserto do Negev e o infame muro da Faixa de Gaza, onde mais de 2 milhões de palestinianos sobrevivem amontoados na falta de espaço e de esperança, centenas de pessoas foram assassinadas cobardemente por radicais islamistas do Hamas.









