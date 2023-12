A guerra na Faixa de Gaza é para acabar dentro de semanas e não daqui a uns meses. Este é o aviso deixado pelo secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, quando se deslocou na passada semana a Israel. A notícia foi avançada na edição de ontem do ‘The Wall Street Journal’, dois meses após o ataque dos radicais islâmicos em solo israelita, e traduzem a tensão crescente entre Washington e Telavive e as críticas generalizadas da comunidade internacional e das Nações Unidas à situação dramática que se vive na Faixa de Gaza, com milhares de civis mortos e sem que haja condições para fazer chegar ajuda humanitária à população civil.O ataque à cidade de Khan Younis, no Sul da Faixa de Gaza, foi a gota de água, com milhares de palestinianos encurralados, já que o Exército israelita impede a fuga para norte. A União Europeia junta-se às preocupações norte-americanas, de forma muito dura, pela voz do seu alto representante para a Política Externa, Josep Borrell. “Começou com um ataque terrorista contra civis indefesos. Foi uma matança, mas o que estamos a ver em Gaza é outra matança. (…) Não se pode aceitar este elevado número de vítimas civis”, disse.