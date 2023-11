Raides terrestres preparam invasão de forças israelitas a Gaza

As forças israelitas continuam a intensificar os ataques em Gaza e realizaram nas últimas horas as primeiras incursões terrestres em preparação para a anunciada invasão do território controlado pelo Hamas.



Unidades de infantaria apoiadas por blindados e veículos de engenharia realizaram “raides limitados” em Gaza na madrugada de segunda-feira para reconhecer o terreno, eliminar bolsas de terroristas do Hamas preparadas para um eventual contra-ataque e procurar informações sobre os mais de 200 reféns levados para Gaza após os ataques terroristas do passado dia 7 em Israel.









