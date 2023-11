Família israelita raptada pelo Hamas foi entregue a outro grupo islâmico

Um casal israelita e duas crianças, uma das quais ainda bebé, foram entregues a outro grupo islâmico em Gaza depois de terem sido raptados pelo Hamas.Yarden e Shiri e os filhos, de quatro anos e dez meses, foram capturados no Kibutz Nir Oz aquando do ataque desencadeado pelo Hamas a 7 de outubro. Segundo as Forças de Defesa Israelitas (IDF), citadas pelo The Times of Israel, a família está agora em Khan Younis, no sul de Gaza.O Hamas terá entregado a família ao grupo islâmico Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), uma organização que os Estados Unidos da América e a União Europeia consideram ser terrorista.

Recorde-se que, na semana passada, Israel e o Hamas chegaram a acordo para uma pausa nos combates e a libertação de reféns capturados pelo grupo islâmico em troca de palestinianos detidos nas prisões israelitas. O cessar-fogo começou na sexta-feira passada às 7h00 locais (5h00 em Lisboa) e está previsto que termine esta segunda-feira.

O acordo foi mediado pelo Qatar com o apoio dos Estados Unidos, que desempenhou um papel importante. O presidente norte-americano, Joe Biden, manteve contactos com o Emir do Qatar, Xeque Tamim bin Hamad Al Thani, e com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, nas semanas que antecederam o acordo.