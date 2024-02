Famílias de portugueses pedem ajuda ao Governo para resgatar reféns em Gaza

“Sinto muito a falta do meu filho. Ele adora a vida, as pessoas e os animais. Temos uma relação muito próxima”, indicou a mãe de um dos reféns, de 28 anos, numa conferência, no Porto.







As famílias de sete portugueses reféns em Gaza pediram, esta quarta-feira, para que Portugal os ajude a fazer pressão para que todos possam voltar para casa. Comovidos e vestindo t-shirts com fotografias dos familiares, apelaram ao Governo português para “fazer os possíveis” para resgatar os familiares.“Sinto muito a falta do meu filho. Ele adora a vida, as pessoas e os animais. Temos uma relação muito próxima”, indicou a mãe de um dos reféns, de 28 anos, numa conferência, no Porto.

“Este é o mais ultrajante e horrível ataque terrorista que aconteceu a um país nos tempos modernos. Este ataque não teve nada a ver com o conflito israelo-palestiniano, mas sim com a ideologia louca de uma organização terrorista”, disse Dor Shapira, embaixador de Israel em Portugal. Na terça-feira, o Presidente da República reuniu-se com estes familiares, a quem garantiu que Portugal mantém a pressão para que sejam libertados.