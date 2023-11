Refém de 12 anos foi espancado e ameaçado de morte

Eitan Yahaloni viveu momentos de absoluto terror nas mãos dos terroristas do Hamas. O menino de apenas 12 anos, que vestia uma camisola de Cristiano Ronaldo quando foi libertado na segunda-feira à noite, contou aos familiares que foi espancado por várias pessoas à chegada a Gaza, passou os primeiros 16 dias de cativeiro sozinho, fechado numa sala escura, foi forçado a ver um vídeo com as atrocidades cometidas pelos terroristas do Hamas a 7 de outubro e foi repetidamente ameaçado de morte com armas apontadas à cabeça.









Ver comentários