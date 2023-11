FMI pede fim da morte de civis em Gaza

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, salientou este sábado a necessidade de encontrar formas de evitar a morte de civis em Gaza e desejou que a paz regresse em breve à região.

Numa conferência de imprensa após a reunião do Comité Monetário e Financeiro Internacional, Georgieva condenou a tragédia vivida em Israel no último fim de semana e sublinhou a necessidade de prevenir a perda de vidas civis em Gaza.

O exército israelita informou a população do norte da Faixa de Gaza que tinha até às 16h00 locais (13h00 em Lisboa) para se deslocar para o sul do enclave através de estradas específicas que, segundo Georgieva, não seriam bombardeadas até essa hora.

A diretora do FMI disse que é ainda muito cedo para avaliar o impacto económico do conflito, mas acentuou que se trata de mais uma fonte de incerteza para a economia mundial, afetando os preços e os mercados.

O grupo islamita Hamas lançou há uma semana um ataque surpresa contra Israel com milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

Em resposta, Israel bombardeou a partir do ar várias infraestruturas do Hamas na Faixa de Gaza e impôs um cerco total ao território com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade.

Os ataques já provocaram milhares de mortos e feridos nos dois territórios.