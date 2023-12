"Há sangue por todo o lado": Coordenador de equipa da OMS descreve cenário de hospitais em Gaza

A guerra em Gaza tem devastado o enclave de Norte a Sul. Na véspera de Natal, as forças israelitas realizaram um dos maiores ataques desde o início do conflito a um campo de refugiados, tendo provocado a morte de mais de uma centena de pessoas. Nos hospitais "há sangue por todo o lado" com o número de vítimas a chegar após bombardeamentos.Sean Casey, o coordenador de uma equipa médica da Organização Mundial da Saúde (OMS), deu a conhecer as condições em que alguns dos feridos chegam aos hospitais de Gaza. As imagens divulgadas mostram pacientes feridos e crianças deitadas no chão."Vimos crianças, mulheres, jovens, homens e mulheres idosos, pessoas a esvaírem-se em sangue. Ontem, à mesma hora, no Al-Aqsa, vi uma mulher com vários ferimentos de bala. Portanto, quer dizer, há sangue por todo o lado nestes hospitais. Estamos a ver casos a entrar pela porta a uma escala que é difícil de acreditar, é um banho de sangue como dissemos antes, é uma carnificina", disse Sean Casey, citado pela agência Reuters.As ações israelitas intensificaram-se no Natal, sobretudo numa zona central a sul da via fluvial sazonal que atravessa a Faixa de Gaza. O exército israelita disse aos civis para abandonarem a zona, embora muitos dissessem que não havia lugar seguro para onde ir.Desde que o Hamas matou 1200 pessoas e capturou 240 reféns no dia 7 de outubro, as forças israelitas iniciaram ataques de retaliação em Gaza e foi declarada guerra.As autoridades de saúde palestinianas afirmaram que cerca de 21 mil pessoas foram mortas em Gaza nos ataques israelitas desde que começou o conflito, receando-se que milhares de outras tenham ficado soterradas pelos escombros.O coordenador da equipa médica da OMS explicou que a capacidade sanitária em Gaza é cerca de 20% do que era há 80 dias.