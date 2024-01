Hamas confirma morte de refém português

Em dezembro, a mulher de Sharabi esteve em Portugal para pedir ajuda para a libertação do marido.





Ao que o CM apurou, Sharabi era filho de pai marroquino, de apelido Turgerman. Membros desta família vieram para Portugal, provenientes de Marrocos e Gibraltar, nos séculos XIX e XX.

O Hamas anunciou, esta segunda-feira, a morte do refém de nacionalidade portuguesa Yossi Sharabi, informa o The Jerusalem Post.Yossi Sharabi, de 53 anos, apareceu num vídeo divulgado, este domingo, pelo grupo islamita de reféns a pedir ao governo israelita para pôr fim aos ataques em Gaza.Esta tarde, foi partilhado um novo vídeo. Na gravação, uma jovem, também refém do Hamas, visivelmente sob pressão, afirma que dois homens, entre eles Yossi Sharabi, foram mortos em bombardeamentos israelitas.