Houthis ameaçam escalada dos ataques no Mar Vermelho se "agressão a Gaza" continuar

O líder dos rebeldes iemenitas Huthis, Abdulmalik Badradin al-Huti, avisou esta terça-feira os Estados Unidos, Reino Unido e Israel que, se "a agressão contra a Faixa de Gaza" não parar, haverá uma escalada dos ataques no mar Vermelho.

"Seja o que for que o 'trio do mal' faça, isso não afetará a nossa posição nem limitará as nossas capacidades e operações", sublinhou al-Huti durante um discurso, acrescentando que, caso a agressão contra Gaza não pare, as suas forças procurarão "escalar cada vez mais" os ataques a navios naquela importante rota comercial marítima.

Al-Huti, citado pela agência noticiosa YPA, referiu que os Estados Unidos utilizam as Ilhas Marshall para efetuar as suas operações militares navais no mar Vermelho.