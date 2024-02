Irão avisa que ataque dos EUA não ficará sem resposta

O Irão avisou esta quarta-feira os EUA de que não pretende um guerra, “mas também não tem medo dela” e garantiu que qualquer ataque norte-americano contra o seu território ou os seus interesses na região “não ficará sem resposta”.



“Ouvimos as ameaças feitas por dirigentes norte-americanos e lembramos que já nos testaram e já nos conhecem, e que nenhuma ameaça ficará sem resposta”, advertiu o comandante dos Guardas da Revolução, general Hossein Salami, numa reação às palavras do Presidente Joe Biden, que na terça-feira garantiu que os EUA “já tomaram uma decisão” sobre a sua resposta ao ataque contra uma base norte-americana na Jordânia, no sábado, que causou a morte de três militares e cuja responsabilidade os EUA atribuíram ao Irão e às suas milícias aliadas na região, nomeadamente, o grupo iraquiano Kataib Hezbollah.









