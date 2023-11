"Imploro ao mundo para trazer a minha bebé de volta": Mãe da refém reage ao vídeo publicado pelo Hamas

A Mãe de Mia Schem soube que a filha está em Gaza, sequestrada, ao ver o vídeo que o Hamas publicou, esta segunda-feira, da refém franco-israelita. A jovem pede, em hebraico, que a levem de volta para casa, para junto da família.

Numa conferência divulgada pela BBC, a mãe de Mia pede ajuda aos líderes mundiais para trazer a filha de volta a casa: "Vi a minha bebé na televisão, vi que está viva, consigo ver que levou um tiro no ombro, vejo que foi operada. Ela parece aterrorizada, com muitas dores e no vídeo diz o que lhe mandam dizer. Mas consigo ver que está em condições estáveis e que precisa de cuidados médicos. Não sabia se estava morta ou viva até ontem, o que sabia é que poderia estar sequestrada. Estou a implorar ao mundo para trazer a minha bebé de volta".

No vídeo, Mia Schem, de 21 anos, surge deitada numa cama com o braço ferido, enquanto um profissional de saúde lhe enrola uma ligadura.

A família não sabia de Mia desde o primeiro ataque do Hamas. A jovem estava no festival de música eletrónica perto de Gaza, no dia 7 de outubro, quando o Hamas atacou de surpresa. Este ataque vitimou pelo menos 260 pessoas.

A Mãe de Mia disse ainda que a guerra em Israel é um crime contra a humanidade e que é necessário acabar com o terror.