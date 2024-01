Israel e Hezbollah intensificam ataques no Médio Oriente

O Hezbollah lançou na terça-feira vários drones armadilhados contra a principal base militar no Norte de Israel, numa escalada que aumenta o risco de um confronto direto entre as forças israelitas e o grupo xiita sediado no Líbano.



O vice-líder do Hezbollah, Naim Qassem, disse que o ataque contra o quartel-general das Forças de Defesa de Israel (IDF) em Safed foi uma retaliação pelo assassinato do ‘número dois’ do Hamas, Saleh al-Arouri, morto numa explosão em Beirute na semana passada, e também pela morte de Wissam Tawil, um proeminente comandante da força de elite Radwan, responsável por numerosos ataques contra Israel, morto num ataque israelita na segunda-feira.









Ver comentários