Israel pondera inundar com água do mar rede de túneis do Hamas em Gaza

Israel montou um sistema de bombas de grandes dimensões que poderá utilizar para inundar, com água do mar, uma rede de túneis do Hamas sob a Faixa de Gaza, avançou o The Wall Street Journal.Esta tática poderá destruir os túneis e expulsar os combatentes do refúgio subterrâneo, mas também ameaçar o abastecimento de água a Gaza, segundo as autoridades norte-americanas.As Forças de Defesa de Israel terminaram a montagem de grandes bombas de água do mar a cerca de uma milha a norte do campo de refugiados de Al-Shati.Cada uma das bombas pode retirar água do Mar Mediterrâneo e transportar milhares de metros cúbicos de água por hora para os túneis, inundando-os dentro de semanas.