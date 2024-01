As forças israelitas “sabem exatamente” onde está o líder do Hamas, Yahya Sinwar, mas hesitam em eliminá-lo com um ataque devastador porque está rodeado de reféns israelitas, que estão a ser usados como “escudos humanos”, avançou na segunda-feira a imprensa israelita.









De acordo com o jornal ‘Israel Hayom’ e com a rádio Kan, as Forças de Defesa de Israel conhecem há algum tempo a “localização exata” de Sinwar em Gaza, mas sabem também que há “vários reféns israelitas” no mesmo local e, por isso, ainda não o tentaram matar. Sinwar, recorde-se, é o alvo principal da ofensiva israelita em Gaza, uma vez que terá sido ele o ‘cérebro’ do ataque terrorista de 7 de outubro, que provocou a morte de mais de 1200 israelitas, na sua maioria civis.

Entretanto, Israel matou na segunda-feira um proeminente comandante do Hezbollah no Sul do Líbano, fazendo aumentar os receios de uma escalada na fronteira Norte. Wissam al-Tawil, vice-comandante da força de elite Radwan, foi morto num ataque aéreo israelita contra a viatura em que circulava na aldeia de Majdal Selm, perto da fronteira com Israel. “A sua morte é um golpe muito doloroso para o Hezbollah e certamente haverá uma resposta”, disse fonte da segurança israelita citada pela Reuters. No sábado, o Hezbollah lançou mais de 60 ‘rockets’ contra o Norte de Israel em retaliação pela morte do ‘número 2’ do Hamas, Salah al-Arouri, assassinado em Beirute na passada terça-feira, num ataque atribuído a Israel.



O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken chegou na segunda-feira a Israel no âmbito da sua quarta visita à região desde o início do conflito. O principal objetivo deste périplo diplomático é tentar travar uma escalada regional.





GAZA “GERAÇÃO DE ÓRFÃOS”





O rei da Jordânia, Abdullah II, acusou na segunda-feira Israel de criar uma “geração de órfãos” com a sua “guerra brutal” em Gaza e avisou que a “agressão indiscriminada” contra os civis palestinianos nunca garantirá a sua segurança.