Local de nascimento de Jesus está a preparar-se para um Natal sem festa

A cidade de Belém, na Cisjordânia, está a preparar-se para um Natal sem luzes festivas e a habitual árvore de Natal na Praça da Manjedoura, depois de as autoridades da cidade natal de Jesus terem decidido renunciar às celebrações devido à guerra entre Israel e o Hamas.O cancelamento das festividades de Natal, que normalmente atraem milhares de visitantes, é um duro golpe para a economia da cidade, que depende do turismo. Mas a folia alegre é insustentável numa altura de imenso sofrimento para os palestinianos em Gaza, disse a Presidente da Câmara, Hana Haniyeh."A economia está a cair a pique. Mas se compararmos com o que está a acontecer ao nosso povo e a Gaza, não é nada", disse Haniyeh à The Associated Press esta sexta-feira.Haniyeh refere que, embora as festividades de Natal tenham sido canceladas, as cerimónias religiosas vão permanecer no calendário festivo. "Belém é uma parte essencial da comunidade palestiniana. Por isso, na Missa da Meia-Noite deste ano, rezaremos pela paz, a mensagem de paz que foi fundada em Belém quando Jesus Cristo nasceu", disse o presidente da Câmara.