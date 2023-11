Quem é Eitan, o refém de 12 anos que vestia uma camisola de Cristiano Ronaldo quando foi libertado pelo Hamas

Al Nassr.



Recorde-se que na semana passada, deu-se início à libertação de reféns israelitas e de outras nacionalidades em troca da libertação de presos palestinianos. O acordo de trégua humanitário foi, entretanto, estendido por mais dois dias, até quarta-feira.

Eitan Yahalomi, conhecido por "Tantan", vestia uma camisola de Cristiano Ronaldo quando se reencontrou com a mãe em Kerem Shalom, Israel. O menino, de 12 anos, faz parte do grupo de reféns libertados pelo Hamas, esta segunda-feira, no âmbito do acordo entre o governo israelita e o grupo islâmico para uma trégua humanitária.No dia 7 de outubro, o kibutz Nir Or onde Yahalomi vivia com a família foi invadido pelo Hamas. A mãe conseguiu escapar com duas filhas enquanto Eitan foi levado para a Faixa de Gaza, como refém, avança o The Times of Israel.O menino foi levado com outras duas crianças, de dois e dez anos, e um adulto, para o enclave.Yaholomi refere que se sente "com sorte" uma vez que os membros do grupo islâmico não foram violentos durante o momento de captura. Durante o cativeiro diz ter pensado muito na mãe e na família.O menino é um fã dedicado do Manchester United e adora futebol. Na segunda-feira, aquando da libertação, Eitan vestia uma camisola do craque português da equipa do