Relatório revela que helicópteros israelitas dispararam contra milicianos e civis no festival atacado a 7 de outubro

Helicópteros militares israelitas dispararam contra milicianos do Hamas e também contra civis que participavam no festival de música atacado pelo grupo islamita em 7 de outubro, segundo um relatório das forças de segurança israelitas citado este domingo pela imprensa hebraica.

O relatório baseia-se no testemunho de milicianos do Hamas que foram detidos em 7 de outubro e revela que os tiros de helicópteros atingiram civis que participavam no Festival Nova, segundo o diário israelita Haaretz.

O relatório refere ainda que o Hamas não tinha conhecimento de que o festival de música estava a decorrer junto ao Kibutz Reim, que fica muito próximo da fronteira com a Faixa de Gaza.