Sobreviveu ao Holocausto e aos 85 anos foi raptada pelo Hamas: Yaffa Adar libertada no primeiro dia de tréguas

Após 49 dias refém do Hamas, Yaffa Adar, de 85 anos e sobrevivente do Holocausto, foi um dos primeiros 13 reféns libertados esta sexta-feira à noite, na sequência do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas.Segundo o i24, a família reuniu-se, este sábado, no hospital Wolfson de Holon, no distrito de Telavive, em Israel. O neto mais velho, Tamir Adar, de 38 anos, continua em cativeiro."A família reuniu-se para ver se estava mesmo a acontecer [a libertação de reféns] e quando a vi na televisão, de pé, fiquei muito feliz. Era como se tivéssemos reconquistado Jerusalém", disse a nora Yael Adar."Desde o dia em que foi raptada, não sabe nada sobre os vizinhos, que foram raptados ou mortos, não sabe que o neto continua refém", acrescentou. Yael Adar, a mãe de Tamir Adar, disse que a família vai dar a notícia gradualmente à bisavó.No X (antigo Twitter), a autora Iris Boker publicou: "Ela é a personificação do sionismo e da resiliência israelita e não deixará que nenhum 'Hamasnik' a veja partir. Estou muito feliz por ela ter regressado".