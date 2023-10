Zelensky chega à Roménia para fortalecer relações

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chegou esta terça-feira à Roménia para se reunir com o seu homólogo Klaus Iohannis, numa visita que acontece depois de vários bombardeamentos russos contra portos do Danúbio localizados na fronteira entre os dois países.

"Cheguei a Bucareste, Roménia, para me encontrar com Klaus Iohannis e para fortalecer as nossas relações de boa vizinhança", disse Zelensky na rede social X (antigo Twitter), agradecendo ao seu vizinho pelo apoio contra Moscovo.

Na agenda da reunião está a situação de segurança no Mar Negro, já que a Rússia intensificou os seus ataques nos últimos meses na região do Danúbio, muito perto da Roménia, membro da NATO, onde foram descobertos vários destroços de drones.

Entre os temas a discutir nesta primeira visita desde a invasão da Ucrânia, consta ainda "a expansão das ligações transfronteiriças e o desenvolvimento das relações económicas", especificou a presidência romena, em comunicado hoje divulgado.

Desde o lançamento da ofensiva russa à Ucrânia que o acesso ao Mar Negro tem estado muito difícil, pelo que a Roménia se tornou um ponto essencial do transporte de mercadorias, em particular dos cereais exportados por Kiev.

No total, 60% das exportações ucranianas de cereais passam por este país e, ao contrário da Polónia, da Hungria e da Eslováquia, a Roménia não prorrogou, em setembro, o embargo à importação destes bens ucranianos, que tinha sido aprovado por Bruxelas na primavera como medida temporária.

Na sua mensagem, Volodymyr Zelensky elogiou a "solidariedade construtiva" de Bucareste, particularmente "no que diz respeito à segurança alimentar".

Depois do encontro com Klaus Iohannis, no Palácio Cotroceni, em Bucareste, marcada para as 12:00 locais (10:00 em Lisboa), o chefe de Estado ucraniano deverá dirigir-se ao parlamento, tendo depois uma reunião marcada com o primeiro-ministro, Marcel Ciolacu.