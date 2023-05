Zelensky viaja para o Japão para participar na cimeira do G7

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vai viajar para o Japão para participar presencialmente na cimeira do bloco G7 em Hiroshima, confirmou esta sexta-feira o secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa ucraniano, Oleksiy Danilov.

"Serão lá [na cimeira] decididos assunto muito importantes e, por isso, a presença do nosso presidente é algo absolutamente essencial para defender os nossos interesses e apresentar propostas e argumentos claros sobre os acontecimentos que ocorrem no território do nosso país", explicou Danilov, citado pela televisão ucraniana Suspilne.

O dirigente enfatizou que Zelensky "estará onde o país precisar dele, em qualquer parte do mundo, para resolver os problemas de estabilidade", avançou a televisão pública britânica BBC.