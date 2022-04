O secretário norte-americano da Defesa, Lloyd Austin, disse esta segunda-feira que os Estados Unidos esperam que a Rússia saia “enfraquecida” do conflito na Ucrânia, num comentário duro e pouco comum para um líder político ou militar norte-americano, que sugere que as intenções de Washington vão mais além do que simplesmente ajudar a Ucrânia a defender-se da agressão russa.









