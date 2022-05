Cerca de uma centena de civis retirados no fim de semana do complexo industrial de Azovstal, na devastada cidade ucraniana de Mariupol, chegaram esta terça-feira a Zaporizhzhia após mais de dois dias de viagem. No entanto, mais de 200 pessoas continuam encurraladas nos túneis e bunkers do complexo, que desde segunda-feira é alvo de um renovado ataque russo, e teme-se o pior.









