Os Pink Floyd vão lançar uma nova música 28 anos depois do último lançamento, em 1994, com o álbum "The Division Bell". O novo single "Hey Hey Rise Up" conta com a participação do cantor ucraniano Andriy Khlyvnyuk, da banda Boombox, que está no hospital devido a um ataque de um míssil russo. Todos os lucros conseguidos com o novo single serão revertidos a favor da ajuda humanitária na Ucrânia.David Gilmour, 76 anos, Nick Mason, 78, Guy Pratt, 60, e Nitin Sawhney, 57, juntaram-se numa sessão de gravação secreta na semana passada. Já a voz do artista ucraniano foi adicionada a partir de um vídeo publicado pelo próprio no Instagram onde canta na Praça Sofiyskaya, em Kiev. A nova canção será lançada esta sexta-feira, 08 de abril.