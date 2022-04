Água do rio Dnieper chega à Crimeia após oito anos de bloqueio

A água do rio Dnieper chegou à península ucraniana da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, após oito anos de bloqueio por parte do Governo de Kiev, anunciou esta sexta-feira o líder da Crimeia, Sergei Axiónov.

"A água do Canal da Crimeia do Norte começou a chegar aos campos de agricultores da Crimeia, no distrito de Krasnoperekopsk", disse Axyonov na sua conta da rede social Telegram.

O abastecimento de água que os agricultores da Crimeia começaram a receber será gratuito até ao final deste ano, segundo as autoridades locais.