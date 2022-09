Alemanha patrulha Mar do Norte e Báltico com todas as forças disponíveis

A polícia alemã está a patrulhar o Mar do Norte e o Mar Báltico com "todas as forças disponíveis", depois de explosões terem danificado os gasodutos submarinos Nord Stream provenientes da Federação Russa, assegurou esta sexta-feira a ministra do Interior.

Em declarações ao Sueddeutsche Zeitung, Nancy Faeser declarou: "Estamos a levar a sério as ameaças atuais e estamos a proteger-nos".

As quatro fugas nos gasodutos Nord Stream devem-se a explosões submarinas correspondentes a centenas de quilogramas de TNT, concluiu um relatório oficial da Suécia e da Dinamarca apresentado esta sexta-feira às Nações Unidas.

Esta sexta-feira, em referência ao gasoduto Nord Stream, o presidente dos EUA, Joe Biden, referiu-se a um "ato deliberado de sabotagem" e assegurou, em resposta às acusações de Moscovo sobre um alegado envolvimento de Washington no incidente, que a Rússia "está a difundir mentiras".

No entanto, admitiu que ainda "não se sabe" qual a origem da fuga de gás dos gasodutos submarinos e que está a colaborar com os aliados para um total esclarecimento, com o objetivo de "reforçar a proteção destas estruturas cruciais".