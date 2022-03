Um mês depois do início da invasão russa da Ucrânia, o frio e a chuva voltaram a Kiev e essa é uma má notícia para as tropas de Moscovo. Talvez esta circunstância explique um dos dias com menos bombardeamentos nos arredores da capital ucraniana desde o início desta guerra. As trocas de fogo foram as menos intensas das últimas semanas e ocorreram longe do perímetro da cidade.