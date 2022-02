O secretário-geral da ONU, António Guterres, garantiu esta sexta-feira que a "proteção dos civis" na Ucrânia "deve ser a prioridade número um".

"O aumento do número de mortos" na invasão russa do território ucraniano, com "imagens de medo, angústia e terror em todos os cantos da Ucrânia", escreveu o responsável numa mensagem difundida na rede social Twitter.

Por isso "a proteção dos civis deve ser a prioridade número um. Deve respeitar-se o direito internacional humanitário e dos direitos humanos", sublinhou.