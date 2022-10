Assembleia do Conselho da Europa declara como "terrorista" atual regime russo

A Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE) adotou esta quinta-feira por unanimidade uma resolução que declara como "terrorista" o atual regime russo, numa sessão com a presença virtual do Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

"A resolução foi aprovada por unanimidade", anunciou o presidente da APCE, Tiny Kox, após confirmar 99 votos a favor, zero contra e uma abstenção, durante uma sessão plenária hoje realizada.

O texto declara "o atual regime russo como terrorista", condena os "designados referendos" sobre a anexação de quatro regiões da Ucrânia (Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia), e adverte que estes "devem ser considerados nulos" e "sem qualquer efeito legal ou político".