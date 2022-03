Atestar o depósito de combustível custa mais 12 euros desde o começo da guerra

Atestar um depósito de 50 litros com gasóleo ou gasolina custará a partir desta segunda-feira, em média, mais 12 euros do que na semana de 24 de fevereiro, dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia. Com uma guerra em plena Europa, a tendência de aumento dos preços do petróleo e derivados, que já antes se registava, ganhou ainda maior expressão nos orçamentos das famílias e das empresas.Com base na variação do petróleo Brent, mercado de referência para Portugal, o Governo antecipou para esta segunda-feira uma subida do preço por litro do gasóleo em 16 cêntimos e da gasolina 11 cêntimos. Este aumento levaria um acréscimo do IVA em 2,4 cêntimos e 1,7 cêntimos por litro, respetivamente. Ora, esse montante, segundo anunciou o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, será "integralmente refletido" na redução de ISP. Assim, o aumento dos combustíveis será ligeiramente inferior, mas não deixará de ser expressivo. O gasóleo deverá subir 13,6 cêntimos e a gasolina 9,3 cêntimos.Na semana em que a guerra começou, o preço do litro do gasóleo simples era pago a 1,656 cêntimos por litro, de acordo com o valor médio estimado pela Direção-Geral de Energia e Geologia. Três semanas depois, já com os descontos anunciados pelo Governo, um litro deste combustível deverá fixar-se esta segunda-feira em 1,905 euros. Já a gasolina simples 95 começou nos 1,813, devendo chegar, em termos médios, aos 2,053 euros.Contas feitas, encher um depósito de 50 litros com estes combustíveis – 95 euros com gasóleo simples e mais de 102 euros com gasolina simples – deverá ficar esta segunda-feira 12 euros mais caro do que na semana em que começou a guerra na Ucrânia.