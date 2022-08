Austrália e Nova Zelândia acusam Rússia de obstruir acordo sobre armas nucleares

A Austrália e a Nova Zelândia acusaram a Rússia de obstruir a conferência de revisão do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP), após Moscovo rejeitar críticas à ocupação da central nuclear de Zaporizhizhia, na Ucrânia.

"A Rússia tem impedido deliberadamente o progresso. As suas acções desafiam directamente os princípios fundamentais do TNP", disse a ministra dos Negócios Estrangeiros australiana, Penny Wong, num comunicado divulgado no domingo à noite, referindo-se ao tratado multilateral vinculativo que procura o desarmamento nuclear.

Wong lamentou também que, após quatro semanas de negociações do TNP em Nova Iorque, que teriminaram sexta-feira sem acordo, a Rússia fosse o único país "a opor-se a um resultado significativo e equilibrado sobre os três pilares do tratado: desarmamento, não-proliferação e utilizações pacíficas da energia nuclear".