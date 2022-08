Os ministros dos Negócios Estrangeiros do G7, grupo dos países mais industrializados do Mundo, apelaram esta quarta-feira à Rússia para devolver imediatamente o controlo total de central nuclear de Zaporíjia à Ucrânia.



“A Federação Russa deve retirar imediatamente as tropas do interior das fronteiras internacionalmente reconhecidas da Ucrânia e respeitar o território e a soberania da Ucrânia”, afirmam os ministros, numa declaração citada pela Reuters.









Ver comentários