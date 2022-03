Biden anuncia exclusão da Rússia de regime de reciprocidade comercial

Os Estados Unidos e os aliados decidiram excluir a Rússia do regime recíproco normal que rege o comércio mundial, abrindo caminho à imposição de tarifas sancionatórias, anunciou hoje o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.



"Também estamos a tomar medidas adicionais para banir setores-chave da economia russa, incluindo frutos do mar, vodka e diamantes", acrescentou Biden, referindo-se às novas medidas de sanção económica, por causa da invasão russa da Ucrânia, que retira Moscovo do chamado estatuto de "nação mais favorecida".

A cláusula da "nação mais favorecida" - conhecida nos Estados Unidos como "relação comercial permanente normal" - é a pedra angular do livre comércio internacional e refere-se a um princípio de reciprocidade e não discriminação que rege atualmente a maioria das relações comerciais entre os estados.