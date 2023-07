Bispos ucranianos destacam mensagem de Fátima

Os bispos ucranianos, reunidos num mosteiro carmelita do centro do país, destacaram hoje a importância da mensagem de Fátima para a população deste país que, há mais de 500 dias, sofre as consequências da guerra com a Rússia.No encontro esteve presente o bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar, que se mostrou particularmente emocionado.'Foi muito gratificante para mim, como bispo e como português, assistir a esta celebração em que foi realçada a importância e a atualidade da mensagem de Fátima. Espero que Nossa Senhora e o Anjo de Portugal atendem às preces deste povo martirizado e em particular dos jovens', disse o prelado neste segundo dia de visita à Ucrânia.Para esta tarde está agendado mais um encontro com jovens, desta vez da área latina dos católicos ucranianos.