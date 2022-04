O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, realizou este sábado uma visita-surpresa à capital ucraniana, Kiev, para se reunir com o Presidente Volodymyr Zelensky, a quem prometeu mais ajuda militar e económica."Vamos dar todo o apoio necessário para que a Ucrânia nunca mais volte a ser invadida", garantiu Johnson, anunciando o envio de mais 120 veículos blindados, drones e sistemas de mísseis antinavio. O chefe do Governo britânico garantiu ainda que o Reino Unido e os seus aliados vão continuar a aumentar a pressão económica sobre a Rússia com o anúncio de novas sanções “semana a semana”.Os líderes europeus visitaram a localidade mártir de Bucha, nos arredores de Kiev, onde dezenas de civis foram alegadamente massacrados pelas tropas russas, e entregaram simbolicamente a Zelensky o formulário para a adesão da Ucrânia à União Europeia.